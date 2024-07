Meckesheim-Mönchzell. (bmi) Über 30 Liter Niederschlag pro Quadratmeter binnen 15 Minuten waren viel. Viel zu viel. Die Gewitterzelle in der Region vom Montagabend hat so manchen Bürger rund um Heidelberg aus dem Schlaf gerissen – in Meckesheim und Mönchzell hat sie erneut für Überschwemmungen gesorgt.

Betroffen waren Weihergarten-, Haupt- und vor allem die Friedhofstraße, die sich kurzzeitig in einen reißenden Sturzbach verwandelte. Die Folgen: mehrere überflutete Keller, Feuerwehren, Bauhof und Bewohner im nächtlichen Dauereinsatz – aber keine Verletzten oder nennenswerten Schäden.

Mönchzell, Starkregen, Überflutung? Kommt einem bekannt vor. Es ist das vierte Mal seit Ende Mai, dass der Ortsteil von Unwetter betroffen ist – stets an der gleichen Stelle. "Die Wassermassen flossen vom Schelmenberg wieder in die Friedhofstraße", berichtet Bürgermeister Maik Brandt.

"Diesmal kam nicht nur Schlamm, sondern es kamen auch ganze Zuckerrüben mit", ergänzt Feuerwehrkommandant René Faul. Im Mönchzeller Norden gibt es eine große abschüssige Ackerfläche, auf der Zuckerrüben angebaut werden. Bei dieser Kultur stehen die Pflanzen – anders als etwa bei Weizen und Gerste – weit auseinander. Weniger Erde ist bedeckt. "Das Wasser kann hier besser greifen, schwemmt viel Humus aus dem Hang mit und überrollt ruckzuck die Anwohner", erklärt Faul.

Wie bei den Starkregenereignissen der vergangenen Monate traf ein übersättigter Boden auf lokal starke Niederschläge binnen kürzester Zeit – Anwohner maßen laut Faul "rund 35 Liter Wasser pro Quadratmeter." Die ersten Einsätze hatten die über 30 Kräfte der Wehr um 22.57 Uhr in Meckesheim zu absolvieren: überfluteter Keller in der Zeppelinstraße, aus­gespülter Gully­deckel in der Leopoldstraße sowie Kontrollen der "kritischen Bereiche".

Dann ging es ab nach Mönchzell: Hier wurden Straßeneinläufe in der Hauptstraße entfernt, um mehr Wasser direkt in die Kanalisation abfließen zu lassen. "Im oberen Bereich wurden allerdings Straßen und Keller überflutet", berichtet Faul. Hier befreite die Meckesheimer Wehr Garagen und Keller in vier Anwesen von Schlamm und Wasser.

Und auch die Zuckerrüben hatten ihren Anteil: Massig aus dem Acker heruntergeschwemmt, verstopften sie Einlässe und so breiteten sich Wasser und Schlamm über die Straßen entlang von Spielplatz und altem Brunnenbächel bis hinunter zur Ortsmitte aus.

Bis nachts um 3.30 Uhr reinigten Wehr, Bauhof mit Unterstützung von Landwirten und Anwohnern Gebäude und Straßen. Gegen 7.30 Uhr setzte das Aufräumteam unterstützt von Radlader und Kehrmaschine seine Arbeit fort, befreite auch Spielplatz und Friedhof von Mitgespültem. "Wir haben allein einen Lkw voll Zuckerrüben aufgesammelt", so Faul.

Er betont: "Gegen Petrus hat man manchmal keine Chance." Mönchzell sei zuletzt 1998 von Überflutungen betroffen gewesen. "Das Rückhaltebecken Katzengraben hat wieder gute Dienste geleistet", so Brandt. Der Bürgermeister sagt auch: In Mönchzell habe sich nun ein Schwachpunkt offenbart. Nach den Unwettern zuletzt habe man bereits den Graben verbreitert und ausgekoffert, den Durchlauf erweitert und Böschung abgetragen.

"Wir haben viel getan. Aber die Wassermassen waren zu viel, noch mehr als beim letzten Mal." Ein Damm aus Sandsäcken habe sich dagegen als untauglich erwiesen – diese seien einfach weggeschwemmt worden. Nun müsse man sich Gedanken machen, wie man die Lage noch besser in Griff bekomme.