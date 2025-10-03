Mauer. (lesa) Die Lärmschutzwand entlang der Bundesstraße B45 wird saniert – und deshalb die Straße von Montag bis Samstag, 6. bis 11. Oktober, halbseitig gesperrt. Dies teilte das Regierungspräsidium (RP) Karlsruhe mit.

Nötig ist dies, weil die Holzelemente der 28 Jahre alten Wand morsch sind. Sie müssen teilweise ersetzt werden. Deshalb soll die Wand zunächst freigeschnitten werden. Dafür wird die B45 ab Montag, 7 Uhr, halbseitig gesperrt. Der Verkehr wird bis Samstag, 11. Oktober, 15 Uhr, mit einer Ampel geregelt. Dann soll die eigentliche Sanierung starten, die laut RP den Verkehr nicht berührt.

Das Ende ist bis 7. November vorgesehen. Die Kosten von rund 160.000 Euro trägt der Bund.