Von Walter Brand

Hirschberg-Leutershausen. Mitten im Hochsommer, am 15. August, wird in vielen Wallfahrtsorten des Landes, darunter auch Leutershausen, das Fest der großen Fürbitterin und Hoffnungen gefeiert. Mariä Himmelfahrt ist eines der ältesten Marienfeste der Christenheit.

Die Marienverehrung prägt seit Jahrhunderten die Volksfrömmigkeit rund um den Erdball.