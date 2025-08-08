Leutershausen als Wallfahrtsort besonders gut erleben
Das Fest der Fürbitten und Hoffnungen. Um die 2000 Pilger kommen in der Regel.
Von Walter Brand
Hirschberg-Leutershausen. Mitten im Hochsommer, am 15. August, wird in vielen Wallfahrtsorten des Landes, darunter auch Leutershausen, das Fest der großen Fürbitterin und Hoffnungen gefeiert. Mariä Himmelfahrt ist eines der ältesten Marienfeste der Christenheit.
Die Marienverehrung prägt seit Jahrhunderten die Volksfrömmigkeit rund um den Erdball.
- Alle Artikel lesen mit RNZ+
- Exklusives Trauerportal mit RNZ+
- Weniger Werbung mit RNZ+