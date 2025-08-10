Sonntag, 10. August 2025

Plus Malschenberg

Zu Norbert Elsässer kommen die Menschen, "weil sie etwas bewegt"

Ortsvorsteher, Unternehmer, Handwerksmeister und Vereinsmensch. Und tief verwurzelt in seinem Heimatort.

10.08.2025 UPDATE: 10.08.2025 04:00 Uhr 3 Minuten, 42 Sekunden
Ist Ortsvorsteher des „schönsten Orts im Kraichgau“: Norbert Elsässer. Manchmal bestimmt, immer positiv möchte er sich den Malschenbergern und ihren Anliegen widmen. Foto: mf

Von Melanie Fischer

Malschenberg. Wenn man das alte Rathaus in Malschenberg an der Letzenbergstraße betritt, scheint die Zeit stehen geblieben zu sein. Im ersten Stock, ganz hinten links, hängt ein kleines Schild am Türrahmen: "Ortsvorsteher Herr Elsässer".

Drinnen: weiße Gardinen, weinrote Vorhänge, hellbraune Möbel, in der Mitte ein großer Besprechungstisch.

