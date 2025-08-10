Von Melanie Fischer

Malschenberg. Wenn man das alte Rathaus in Malschenberg an der Letzenbergstraße betritt, scheint die Zeit stehen geblieben zu sein. Im ersten Stock, ganz hinten links, hängt ein kleines Schild am Türrahmen: "Ortsvorsteher Herr Elsässer".

Drinnen: weiße Gardinen, weinrote Vorhänge, hellbraune Möbel, in der Mitte ein großer Besprechungstisch.