Montag, 03. November 2025

Plus Malsch

Invasive Drüsenameise siedelt nun einen Ort weiter

Tapinoma Magnum wurde nahe dem Friedhof nachgewiesen. Im benachbarten Malschenberg gibt es bereits eine Superkolonie.

03.11.2025 UPDATE: 03.11.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 49 Sekunden
Jetzt hat sie auch Malsch erreicht: Tapinoma Magnum, die Große Drüsenameise. Trotz ihres Namens ist sie sehr klein, wie der Vergleich mit dem Traubenstück im Bild zeigt. Die Tiere treten aber geballt und aggressiv auf und können zur Plage werden. Foto: Lerche

Von Sebastian Lerche

Malsch. "Es war nur eine Frage der Zeit": Auch in Malsch ist die invasive Ameisenart Tapinoma Magnum, die Große Drüsenameise, angekommen. Das gab Bürgermeister Tobias Greulich in der jüngsten Gemeinderatssitzung bekannt.

Im Bereich der Straße Alte Berg, westlich und unterhalb des Friedhofs, seien die Ameisen entdeckt worden, wie der

