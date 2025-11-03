Invasive Drüsenameise siedelt nun einen Ort weiter
Tapinoma Magnum wurde nahe dem Friedhof nachgewiesen. Im benachbarten Malschenberg gibt es bereits eine Superkolonie.
Von Sebastian Lerche
Malsch. "Es war nur eine Frage der Zeit": Auch in Malsch ist die invasive Ameisenart Tapinoma Magnum, die Große Drüsenameise, angekommen. Das gab Bürgermeister Tobias Greulich in der jüngsten Gemeinderatssitzung bekannt.
Im Bereich der Straße Alte Berg, westlich und unterhalb des Friedhofs, seien die Ameisen entdeckt worden, wie der