Lobbach-Waldwimmersbach. (lesa) Erneut ist Patrick Bauer, Sinsheimer Stadt- und Kreisrat sowie AfD-Landtagskandidat, bei einem Volksfest angegangen worden: Die Polizei teilte am Montag mit, dass ein 30-Jähriger in "blauer Jacke mit einem Parteisymbol" auf der Kerwe im Lobbacher Ortsteil Waldwimmersbach bedrängt, gegen die Brust geschlagen und mit einem Getränk beschüttet wurde. Bauer bestätigt auf Anfrage, dass es sich um ihn handelt.

Die Polizei schreibt, dass der 30-Jährige am Sonntag gegen 17.15 Uhr auf der Kerwe "von mehreren bislang unbekannten Männern angesprochen, bedrängt und mit Worten, die der Gossensprache zuzuordnen sind", beleidigt wurde. Nach dem Vorfall haben er sowie sein 19-jähriger Begleiter demnach das Fest verlassen und die Polizei verständigt. Näheres sagte die Polizei auf Nachfrage der RNZ nicht.

Bauer schildert indes, dass er und sein Begleiter gerade auf dem Heimweg waren, als die laut ihm alkoholisierten Männer ihn angingen. Er habe sich "defensiv" verhalten, als diese ihn derb aufforderten, seine Jacke auszuziehen oder zu gehen. Die AfD-Jacke habe er schon auf "über 60 Dorffesten" getragen, am Sonntag auch auf den Kerwen in Heiligkreuzsteinach, Schönau und Kleingemünd. "Das war das erste Mal, dass es so einen Vorfall gab", betont Bauer.

Zumindest Aufregung um Bauer in Parteijacke auf einem Fest gab es aber schon. Im Juli wurde der Funktionär der rechtspopulistischen Partei vom Stadtfest in Neckarbischofsheim geworfen. Damals trug er ebenfalls Kleidung mit Parteilogo und wurde daher des "unpolitischen" Fests verwiesen – er selbst betonte, nicht unzulässig für seine Partei werbend aufgetreten zu sein. Erst vor wenigen Tagen hatte ein 27-Jähriger in Sinsheim Bauer verfolgt und bedroht; der 27-Jährige wurde daraufhin in die Psychiatrie eingeliefert.

Auch diesmal sei Bauer nur Gast der Kerwe gewesen und habe niemanden angesprochen oder Werbung verteilt. "Ich will als Lokalpolitiker erkennbar und ansprechbar sein", sagt er zu der Jacke, die er nach eigener Aussage auch im Alltag trägt.

Auf die Kerwen komme er über Bekannte und weil er "Kerwefan" sei. Angezeigt habe den Vorfall sein Begleiter. Verletzt worden sei er nicht. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise unter Telefon 0621/174-4444.