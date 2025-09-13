Es gibt eine neue Attraktion für den "Kinderkäfig"
Eine "Kukuk-Box" bietet endlich Spielspaß auf dem Ersatzschulhof. Eltern ermöglichten den Kauf.
Leimen. (lesa) Monatelang wurde er als "Kinderkäfig" betitelt, inzwischen hat sich der provisorische Pausenhof der Turmschule zu einem durchaus hübschen Spielplatz für die Grundschüler gemausert. Sie hatten im Zuge der "Treffpunkt Leimen"-Baustelle ihren angestammten Hof verloren.
Attraktiver ist die Fläche nicht zuletzt dank ihres neuesten Elements: Nun steht die "Kukuk-Box" auf dem
