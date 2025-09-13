Leimen. (lesa) Monatelang wurde er als "Kinderkäfig" betitelt, inzwischen hat sich der provisorische Pausenhof der Turmschule zu einem durchaus hübschen Spielplatz für die Grundschüler gemausert. Sie hatten im Zuge der "Treffpunkt Leimen"-Baustelle ihren angestamm­ten Hof verloren.

Attraktiver ist die Fläche nicht zuletzt dank ihres neuesten Elements: Nun steht die "Kukuk-Box" auf dem