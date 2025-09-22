Kerwe-Eröffnung mit Wein, aber ohne Winzer (plus Fotogalerie)
Oberbürgermeister John Ehret übernahm den Fassanstich. Ausblick auf "Treffpunkt"-Arbeiten.
Von Sabine Geschwill
Leimen. Zur Eröffnung der dreitägigen Weinkerwe gab es am Samstag natürlich Leimener Wein. Und der wurde, wie in den vielen Jahren zuvor, vom traditionsreichen heimischen Weingut Adam Müller zur Verfügung gestellt. Doch nach einem Repräsentanten der Winzerfamilie suchte man am Samstag vergebens.
Spekuliert wurde unter den Zuschauern, ob das nun
- Alle Artikel lesen mit RNZ+
- Exklusives Trauerportal mit RNZ+
- Weniger Werbung mit RNZ+