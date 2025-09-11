Dank Rutschenturm kamen 22.000 Besucher mehr ins Freibad
Dennoch erwirtschaftete der Bäderpark 2023 ein größeres Minus als im Vorjahr. Auch der technische Betriebe mit Verlust.
Von Sabrina Lehr
Leimen. Einmal im Jahr ist es so weit: Der Gemeinderat muss die Abschlüsse der städtischen Eigenbetriebe für Wasserwerk, Abwasserbeseitigung, Technische Betriebe (TBL) und Bäderpark absegnen. In der jüngsten Gemeinderatssitzung war der Tag wieder gekommen. Rudi Kuhn als Chef sämtlicher Eigenbetriebe stellte die Jahresabschlüsse vor – übrigens für das Jahr
