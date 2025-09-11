Von Sabrina Lehr

Leimen. Einmal im Jahr ist es so weit: Der Gemeinderat muss die Abschlüsse der städtischen Eigenbetriebe für Wasserwerk, Abwasserbeseitigung, Technische Betriebe (TBL) und Bäderpark absegnen. In der jüngsten Gemeinderatssitzung war der Tag wieder gekommen. Rudi Kuhn als Chef sämtlicher Eigenbetriebe stellte die Jahresabschlüsse vor – übrigens für das Jahr