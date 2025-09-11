Donnerstag, 11. September 2025

zurück
Plus Leimen

Dank Rutschenturm kamen 22.000 Besucher mehr ins Freibad

Dennoch erwirtschaftete der Bäderpark 2023 ein größeres Minus als im Vorjahr. Auch der technische Betriebe mit Verlust.

11.09.2025 UPDATE: 11.09.2025 04:00 Uhr 3 Minuten, 59 Sekunden
Der Rutschenturm im Leimener Freibad ist seit seinem Bau ein Besuchermagnet. Foto: Lehr

Von Sabrina Lehr

Leimen. Einmal im Jahr ist es so weit: Der Gemeinderat muss die Abschlüsse der städtischen Eigenbetriebe für Wasserwerk, Abwasserbeseitigung, Technische Betriebe (TBL) und Bäderpark absegnen. In der jüngsten Gemeinderatssitzung war der Tag wieder gekommen. Rudi Kuhn als Chef sämtlicher Eigenbetriebe stellte die Jahresabschlüsse vor – übrigens für das Jahr

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote
Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Sabrina Lehr
Redakteurin
zu unseren Autoren  
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.