Plus Länderübergreifender Einsatz

70 Kilometer Flucht – Polizei stoppt Fahrer ohne Führerschein

Mit Tempo durch zwei Bundesländer: Ein Fahrer flüchtet 70 Kilometer vor der Polizei – am Ende wartet eine bittere Überraschung bei der Kontrolle.

05.10.2025 UPDATE: 05.10.2025 11:54 Uhr 32 Sekunden
Polizei
Ohne Führerschein, ohne Versicherung und offenbar betrunken: Ein 34-Jähriger flieht 70 Kilometer vor der Polizei. (Symbolbild)

Bickenbach/Kronau. (dpa) Ein 34 Jahre alter Autofahrer hat sich auf der Autobahn A5 eine 70 Kilometer lange Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert. Als die Beamten den Mann bei Bickenbach im Landkreis Darmstadt-Dieburg am Samstagabend kontrollieren wollten, beschleunigte dieser laut Polizeimitteilung und flüchtete mit hoher Geschwindigkeit in Fahrtrichtung

