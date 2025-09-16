Ladenburg. (dani) Da will man einfach nur einen netten Abend haben – und dann das: Dem Beerpongverein GrizzlyBeers Rhein-Neckar wurden in der Nacht auf Sonntag zwei ihrer Beerpongtische geklaut. Das Angebot auf dem Altstadtfest sei sehr begehrt gewesen, und bis spät in die Nacht wurde fleißig gespielt, berichtete Vorstandsmitglied Markus Weik.

"Gegen 1 Uhr wurde dann mit dem Abbau angefangen. Und das Chaos haben wohl zwei Unbekannte genutzt, um zwei unserer 14 Tische mitgehen zu lassen". Zusammengeklappt seien die Tische kleiner als ein Tapeziertisch, und damit relativ handlich.

Noch in der Nacht fiel das Fehlen auf, und die GrizzlyBeers starteten einen Aufruf in den sozialen Medien. "Bringt die guten Stücke zurück, bevor wir gezwungen sind, Sherlock Holmes, die Polizei oder vielleicht sogar Oma Erna mit ihrem strengen Blick einzuschalten", so die humorvolle Bitte. Doch die Tische blieben verschwunden.

"Das ist nicht lustig für uns, das tut echt weh. Wir sind kein großer Verein, und immerhin kosten die Tische ungefähr 100 Euro", so Weik. Auf einem der beiden gestohlenen befand sich sogar das Vereinslogo, und bis ein Neuer beschafft ist, könne es dauern.

Wenn die Tische nicht zurückkommen – etwa durch eine anonyme Kontaktaufnahme – werde der Verein den Diebstahl zur Anzeige bringen.