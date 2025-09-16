Dienstag, 16. September 2025

zurück
Plus Ladenburg

Die Warm-up-Party beim Altstadtfest hat schon erste Fans

Die Bilanz für die 50. Auflage fällt durchweg positiv aus. Vereine, Verwaltung und Gastronomen sind zufrieden.

16.09.2025 UPDATE: 16.09.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 51 Sekunden
Über eine volle Altstadt freuten sich nicht nur die zahlreichen Flohmarktstand-Betreiber, sondern alle Beteiligten. Foto: stu

Von Axel Sturm

Ladenburg. "Gigantisch, mega, super, traumhaft, einfach nur geil". So ist das 50. Altstadtfest aus Sicht der teilnehmenden Vereine und Gastronomen verlaufen. "Gerne mehr davon", sagte beispielsweise Gerhard Kleinböck vom Awo-Ortsverein, der das Altstadtfest als Stimmungs- und Finanzerfolg einstufte.

Über viel Lob freute sich auch Bürgermeister Stefan

