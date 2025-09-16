Die Warm-up-Party beim Altstadtfest hat schon erste Fans
Die Bilanz für die 50. Auflage fällt durchweg positiv aus. Vereine, Verwaltung und Gastronomen sind zufrieden.
Von Axel Sturm
Ladenburg. "Gigantisch, mega, super, traumhaft, einfach nur geil". So ist das 50. Altstadtfest aus Sicht der teilnehmenden Vereine und Gastronomen verlaufen. "Gerne mehr davon", sagte beispielsweise Gerhard Kleinböck vom Awo-Ortsverein, der das Altstadtfest als Stimmungs- und Finanzerfolg einstufte.
Über viel Lob freute sich auch Bürgermeister Stefan
