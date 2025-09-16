Von Axel Sturm

Ladenburg. "Gigantisch, mega, super, traumhaft, einfach nur geil". So ist das 50. Altstadtfest aus Sicht der teilnehmenden Vereine und Gastronomen verlaufen. "Gerne mehr davon", sagte beispielsweise Gerhard Kleinböck vom Awo-Ortsverein, der das Altstadtfest als Stimmungs- und Finanzerfolg einstufte.

Über viel Lob freute sich auch Bürgermeister Stefan