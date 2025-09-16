Dienstag, 16. September 2025

Plus Nächtlicher Lärm

Defekte Schranke sorgt für Dauerlärm in Dossenheim

Seit einem Autounfall ist die Schranke in der Friedrich-Ebert-Straße kaputt. Straßenbahnen müssen hupen. Die Anwohner klagen über nächtlichen Lärm.

16.09.2025 UPDATE: 16.09.2025 04:00 Uhr 59 Sekunden
Ein Schild weist darauf hin, dass der Bahnübergang außer Betrieb ist. Foto: Alex

Dossenheim. (luw) Über ein recht regelmäßiges, auch nächtliches Hupen beschweren sich seit Tagen nicht nur die direkten Anwohner am Straßenbahnübergang in der Friedrich-Ebert-Straße. Der Grund: Seit Ende vergangener Woche ist die dortige Schranke defekt. Deshalb ist der Fahrer einer jeden passierenden Straßenbahn dazu verpflichtet, per Hupen auf die Annäherung des Schienenfahrzeugs aufmerksam

