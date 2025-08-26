Dienstag, 26. August 2025

zurück
Plus Ladenburg

Wie der Garfield-Airpark zu seinem Namen kam

Der heutige Vorsitzende Massimo Steri hatte die Idee. Was eine Comic-Figur und die Essensvorliebe eines Vorstandsmitglieds damit zu tun haben.

26.08.2025 UPDATE: 26.08.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 6 Sekunden
Für Vorsitzenden Massimo Steri stand der Name schon früh fest. Foto: stu

Ladenburg. (stu) Was es doch für Zufälle im Leben gibt: 50 Jahre ist es her, dass sich der Modellbau-Club Ladenburg gründete. Mit dem Garfield-Airpark hat er eine repräsentative Flugwiese zwischen Ladenburg und Wallstadt.

Und ebenfalls 50 Jahre alt wurde dieser Tage der berühmte Comic-Kater "Garfield", der vom Erfinder Jim Davis geschaffen wurde. Die wohl berühmteste Comic-Katze der

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.