Von Axel Sturm

Ladenburg. Das 50. Ladenburger Altstadtfest ist am Freitag mit einer Warm-up-Party um 19 Uhr eröffnet worden. Die meisten der 50 beteiligten Vereine am Jubiläums-Altstadtfest, das erstmals freitags begann, haben sich an der Neuerung beteiligt. Für die Vereine war der frühere Start zwar mit zusätzlichem Stress für die Helfer verbunden. Aber am Abend war für