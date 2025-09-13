Seit Freitagabend wird das 50. Altstadtfest gefeiert
Der frühere Beginn kommt gut an. Die Gäste aus Paternion sind schon da.
Von Axel Sturm
Ladenburg. Das 50. Ladenburger Altstadtfest ist am Freitag mit einer Warm-up-Party um 19 Uhr eröffnet worden. Die meisten der 50 beteiligten Vereine am Jubiläums-Altstadtfest, das erstmals freitags begann, haben sich an der Neuerung beteiligt. Für die Vereine war der frühere Start zwar mit zusätzlichem Stress für die Helfer verbunden. Aber am Abend war für
