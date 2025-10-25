Von Axel Sturm

Ladenburg. Auf den Beirat der Stadtentwicklungsgesellschaft (STEG) wartet in den nächsten Monaten viel Arbeit. Der 20-köpfige Beirat, der aus den Mitgliedern des Aufsichtsrates, externen Sachverständigen und Gästen mit Sachverstand besteht, muss im Rahmen eines sogenannten "städtebaulichen-freiraumplanerischen Werkstattverfahrens" die beste Lösung finden,