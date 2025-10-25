Samstag, 25. Oktober 2025

zurück
Plus Ladenburg

Jetzt sind die Bürger bei Entwicklung des ABB-Geländes gefragt

Wie geht es mit der Entwicklung zum lebendigen Stadtquartier weiter. Das Werkstattverfahren läuft.

25.10.2025 UPDATE: 25.10.2025 04:00 Uhr 3 Minuten, 4 Sekunden
Bürgermeister Stefan Schmutz (re.) und STEG-Geschäftsführer Peter Müllerleile stellten den sportlichen Zeitplan des Werkstattverfahrens für das ehemalige ABB-Gelände vor. Foto: stu

Von Axel Sturm

Ladenburg. Auf den Beirat der Stadtentwicklungsgesellschaft (STEG) wartet in den nächsten Monaten viel Arbeit. Der 20-köpfige Beirat, der aus den Mitgliedern des Aufsichtsrates, externen Sachverständigen und Gästen mit Sachverstand besteht, muss im Rahmen eines sogenannten "städtebaulichen-freiraumplanerischen Werkstattverfahrens" die beste Lösung finden,

(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.