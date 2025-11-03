Montag, 03. November 2025

zurück
Plus Ladenburg

Hier soll Gewerbe eine Zukunft haben

Darüber sprach der Stadtverband der Grünen kürzlich bei einer Radtour - Und schaute sich potenzielle Flächen direkt an.

03.11.2025 UPDATE: 03.11.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 47 Sekunden
Die Erweiterung des Gewerbegebietes Aufeld wäre auf dieser Fläche möglich. Allerdings würden Ackerböden, die wertvoll für die landwirtschaftliche Nutzung sind, verloren gehen. Ein schwieriger Zwiespalt, dem sich die Grünen bei ihrer Radtour bewusst waren. Foto: stu

Von Axel Sturm

Ladenburg. Zu einer Radtour im Westen Ladenburgs, bei der drei neue potenzielle Gewerbeflächen begutachtet wurden, lud kürzlich der Stadtverband der Grünen ein. "Es schmerzt uns schon, wenn wir wertvolle Ackerflächen verlieren, um sie zu versiegeln, damit neue Gewerbeflächen ausgewiesen werden können", sagte Stadträtin Jenny Zimmermann, die gemeinsam mit

(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.