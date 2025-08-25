Hier herrschte Festivalfeeling auf der Festwiese
Tausende Fans feierten die Acts von den Fantastischen Vier, LaBrassBanda, Dis M, Moop Mama und Älice.
Von Edda Nieber
Ladenburg. Der Anblick war wirklich unglaublich beeindruckend: Tausende Hände reckten sich gen Himmel, der im Abendlicht golden leuchtete, und bewegten sich im Takt. Mal Hip-Hop-typisch schnell nach vorne und hinten, mal andächtig und getragen von links nach rechts. Die ganze Festwiese winkte, hüpfte, tanzte und feierte – zwei Abende hintereinander.
- Alle Artikel lesen mit RNZ+
- Exklusives Trauerportal mit RNZ+
- Weniger Werbung mit RNZ+