Plus Ladenburg

Hier herrschte Festivalfeeling auf der Festwiese

Tausende Fans feierten die Acts von den Fantastischen Vier, LaBrassBanda, Dis M, Moop Mama und Älice.

25.08.2025
Unzählige Hände reckten sich am Samstagabend in den Abendhimmel, um dann im Takt der Hip-Hop-Legenden auf und ab zu schwingen. Beim Konzert der Fantastischen Vier ging die Menge ordentlich ab. Foto: Dorn

Von Edda Nieber

Ladenburg. Der Anblick war wirklich unglaublich beeindruckend: Tausende Hände reckten sich gen Himmel, der im Abendlicht golden leuchtete, und bewegten sich im Takt. Mal Hip-Hop-typisch schnell nach vorne und hinten, mal andächtig und getragen von links nach rechts. Die ganze Festwiese winkte, hüpfte, tanzte und feierte – zwei Abende hintereinander.

