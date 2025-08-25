Von Edda Nieber

Ladenburg. Der Anblick war wirklich unglaublich beeindruckend: Tausende Hände reckten sich gen Himmel, der im Abendlicht golden leuchtete, und bewegten sich im Takt. Mal Hip-Hop-typisch schnell nach vorne und hinten, mal andächtig und getragen von links nach rechts. Die ganze Festwiese winkte, hüpfte, tanzte und feierte – zwei Abende hintereinander.