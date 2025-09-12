Reisebüros rund um Heidelberg verraten die Urlaubstrends
Die Preise sind deutlich gestiegen. Viele weichen aus Kostengründen auf Nebensaison aus.
Region Heidelberg. (het) Mit dem Ende der Sommerferien geht auch die Haupt-Urlaubszeit zu Ende. Doch auch im Herbst wird gerne verreist – und fürs Buchen ist es noch nicht zu spät. Die RNZ hat bei Reisebüros im Heidelberger Umland nachgefragt, welche Trends es gibt und wie es mit den Preisen aussieht.
> Im Reiseland Eppelheim erklärt Thomas Sarközi, dass Kreuzfahrten diesen Sommer
