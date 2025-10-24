Von Christiane Barth

Region Heidelberg. Der Führerschein ist für viele immer noch eine Investition fürs Leben. Für diese Investition müssen die Fahrschüler jedoch immer tiefer in die Tasche greifen. Mindestens 3000 Euro kostet ein Führerschein der Klasse B inzwischen. Sogar eher mehr. Wer Motorrad fahren will, muss mit rund 2200 Euro rechnen.

>>>Muss der