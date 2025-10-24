Ist der Führerschein für junge Leute der Region nicht mehr so wichtig?
Die Fahrerlaubnis zu bekommen, kostet mittlerweile mehr als 3000 Euro. Doch ist sie immer noch eine Investition fürs Leben? Ein Gespräch mit Fahrlehrern.
Von Christiane Barth
Region Heidelberg. Der Führerschein ist für viele immer noch eine Investition fürs Leben. Für diese Investition müssen die Fahrschüler jedoch immer tiefer in die Tasche greifen. Mindestens 3000 Euro kostet ein Führerschein der Klasse B inzwischen. Sogar eher mehr. Wer Motorrad fahren will, muss mit rund 2200 Euro rechnen.>>>Muss der