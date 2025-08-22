Auch rund um Heidelberg war es zu warm und zu trocken
Bisher liegt die Durchschnittstemperatur in der Region drei Grad über dem langjährigen Mittel. Es "fehlt" noch viel Regen.
Region Heidelberg. (cm) Das laufende Jahr 2025 war bisher zu warm und zu trocken – zumindest im Vergleich zum langjährigen Mittel. Das geht aus den Daten der professionellen Wetterstation des Nußlocher Hobby-Meteorologen Jürgen Scheuermann hervor. So war bisher jeder Monat wärmer und fast jeder Monat trockener als üblich.
Die Monate Januar bis Juli lagen im Schnitt 3,0 Grad über dem
- Alle Artikel lesen mit RNZ+
- Exklusives Trauerportal mit RNZ+
- Weniger Werbung mit RNZ+