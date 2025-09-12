Von Anja Hammer

Region Wiesloch. Der Sommer neigt sich dem Ende zu, die Bilanz fällt durchwachsen aus, der viele Regen trübt das Bild. Denkt man. Die nackten Zahlen vermitteln einen ganz anderen Eindruck. Zwischen 1961 und 1990 hatte es etwa in Wiesloch im Durchschnitt an neun Tagen 30 Grad oder mehr. Letztes und auch dieses Jahr waren es 23 Tage. Kurzum: Der Klimawandel