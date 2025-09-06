Von Konrad Bülow

Dielheim. Die Veranstaltungsreihe "Dielheimer Herbst" wird in ihrer bisherigen Form nicht mehr stattfinden. Das hat die Gemeinde auf RNZ-Nachfrage bestätigt. Einzelne Veranstaltungen sollen in den kommenden Wochen noch über die Bühne gehen.

Der Großteil des gewohnten Angebots fällt diesen September aber aus. Ob und wie die Lücke im Dielheimer