Region Heidelberg. (cm) Mehrere Feuerwehren hatten zuletzt Einsätze:

> In Wilhelmsfeld wurde die Wehr am Samstagabend gerufen, um mehrere Katzenbabys zu retten. Ein Transport ins Tierheim war aber nicht erforderlich.

> In Sandhausen wurde die Feuerwehr am Donnerstag kurz nach 14 Uhr zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage in die Bahnhofstraße gerufen. Jemand hatte den Alarm ausgelöst, es konnte aber weder Rauch noch Feuer festgestellt werden.

> In Neckargemünd eilte die Feuerwehr am Mittwoch um 23.30 Uhr in die Straße Im Spitzerfeld in der Südstadt. Dort löste eine Brandmeldeanlage aus. Der Grund dafür war aber lediglich Wasserdampf.

> In Eppelheim hatte die Wehr am Mittwoch zwei Einsätze: Um 10.24 Uhr ging es in die Hauptstraße zu einer Türöffnung. Beim Eintreffen war die Wohnung jedoch bereits auf andere Weise geöffnet worden. Kurz nach 16 Uhr wurde dann eine Ölspur in der Hebelstraße gemeldet. Eine Fachfirma wurde mit der Reinigung beauftragt, teilte die Wehr mit.