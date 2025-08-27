Aurelia Bachmeier hat der Zuspruch "umgehauen"
Sie denkt sozial, ökologisch und will Veränderung: Die 22-jährige sitzt für die Linke im Dossenheimer Gemeinderat.
Region Heidelberg. (yhug) Über ein Jahr ist die jüngste Kommunalwahl in der Region her. In vielen Gemeinderäten sitzen seitdem neben langjährig erfahrenen auch junge Menschen, die die politischen Prozesse in ihren Gemeinden mitgestalten.
Die RNZ hat mit den vier jüngsten Gemeinderatsmitgliedern über ihre Erfahrungen in der Kommunalpolitik gesprochen – über ihre Motivationen,
