Plus In 3. Generation

Wie aus dem Walldorfer Wannenbad das Hotel Vorfelder wurde

Ein Haus mit bewegter Geschichte: 1950 wurde das öffentliche Dusch- und Wannenbad eröffnet, aus dem das Hotel Vorfelder wurde. Oliver Vorfelder leitet es in dritter Generation.

31.08.2025 UPDATE: 31.08.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 57 Sekunden
In dritter Generation leitet Oliver Vorfelder mit seiner Frau Carolin den Betrieb. Ob die beiden Töchter eines Tages die Tradition weiterführen, muss sich zeigen. Foto: kvs

Von Kerstin von Splényi

Walldorf. In einer Zeit, als es noch echter Luxus war, über ein eigenes Bad mit Wanne oder Dusche zu verfügen, hatten zwei Brüder eine so einfache wie geniale Idee. Nach dem Vorbild der Volksbäder, die es in Europa bereits seit Mitte des 19. Jahrhunderts gab, eröffneten Werner und Walter Vorfelder am 18. Juni 1950 in der Walldorfer Bahnhofstraße ein

