Von Kerstin von Splényi

Walldorf. In einer Zeit, als es noch echter Luxus war, über ein eigenes Bad mit Wanne oder Dusche zu verfügen, hatten zwei Brüder eine so einfache wie geniale Idee. Nach dem Vorbild der Volksbäder, die es in Europa bereits seit Mitte des 19. Jahrhunderts gab, eröffneten Werner und Walter Vorfelder am 18. Juni 1950 in der Walldorfer Bahnhofstraße ein