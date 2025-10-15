Hirschberg. (RNZ) In den aktuellen Stellungnahmen der Bürgerinitiative Hirschberg gegen Flächenverbrauch (BI) und der Grünen Liste Hirschberg (GLH) zum geplanten Neubaugebiet "Rennäcker" würden erneut Behauptungen verbreitet, die mehr auf Stimmung als auf Fakten beruhen, heißt es in einer Pressemitteilung der Befürworter des Neubaugebietes von Freien Wählern, CDU, SPD und FDP.

Vieles