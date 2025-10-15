Mittwoch, 15. Oktober 2025

Neubaugebiet "Rennäcker" sorgt für Streit zwischen Befürwortern und Kritikern

Befürworter von Freien Wählern, CDU, SPD und FDP üben Kritik an GLH und Bürgerinitiative. Sie kritisieren "fehlende Belege" für deren Standpunkte.

15.10.2025 UPDATE: 15.10.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 13 Sekunden
Foto: Sebastian Gollnow/dpa

Hirschberg. (RNZ) In den aktuellen Stellungnahmen der Bürgerinitiative Hirschberg gegen Flächenverbrauch (BI) und der Grünen Liste Hirschberg (GLH) zum geplanten Neubaugebiet "Rennäcker" würden erneut Behauptungen verbreitet, die mehr auf Stimmung als auf Fakten beruhen, heißt es in einer Pressemitteilung der Befürworter des Neubaugebietes von Freien Wählern, CDU, SPD und FDP.

