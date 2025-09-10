Mittwoch, 10. September 2025

Plus Hirschberg-Leutershausen

Pflanzen im Mariengarten haben eine heilende Wirkung

Dieser Bereich im Bibelgarten ist der Mutter Jesu gewidmet. Rose, Akelei und Schwertlilie stehen sinnbildlich für sie.

10.09.2025 UPDATE: 10.09.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 2 Sekunden
Rosendornen deuten auf den Sündenfall hin – Rosen ohne Dornen versinnbildlichen im Gegensatz dazu die Jungfräulichkeit und Reinheit Marias. ​Im Mariengarten findet sich unter anderem die Pfingstrose, die keine Dornen hat. Im Bibelgarten blüht sie in kräftigem Pink. Fotos: cis

Von Christina Schäfer

Hirschberg-Leutershausen. Maria, die Mutter Jesu: Sie ist eine Heilige der Christen, doch auch im Hinduismus wie im Islam wird sie verehrt. Maria verbindet Religionen, geht damit noch viel weiter über die Ökumene hinaus.

Und weil der Bibelgarten unter dem Aspekt der Ökumene angelegt ist, findet sich auch ein der Mutter Jesu gewidmeter Bereich

