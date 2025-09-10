Von Christina Schäfer

Hirschberg-Leutershausen. Maria, die Mutter Jesu: Sie ist eine Heilige der Christen, doch auch im Hinduismus wie im Islam wird sie verehrt. Maria verbindet Religionen, geht damit noch viel weiter über die Ökumene hinaus.

Und weil der Bibelgarten unter dem Aspekt der Ökumene angelegt ist, findet sich auch ein der Mutter Jesu gewidmeter Bereich