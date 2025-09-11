Von Christina Schäfer

Hirschberg-Leutershausen. Zugegeben: So wie auf dem einen der hier zu sehenden Bilder werden ihn wohl nur wenige Besucher bisher betrachtet haben. Doch es lohnt sich, sich einmal unter den Maulbeerbaum auf die Steine zu legen und sich von seiner erhabenen Krone schützend umarmt zu fühlen. Vielleicht an einem Spätsommertag, an dem das Auge durch seine