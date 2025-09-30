Dienstag, 30. September 2025

Plus Hirschberg-Leutershausen

Gasthaus "Zur Bergstraße" feiert Oktoberfest mit Mick Maier

Im "Bickel" geht’s am Samstag zünftig zu. Der älteste Partykünstler Mallorcas und Lokalmatador Mick Maier tritt auf.

30.09.2025 UPDATE: 30.09.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 38 Sekunden
Einige Protagonisten der Jubiläumsparty „20 Jahre Mick Maier". Foto: Maier

Hirschberg-Leutershausen. (ans) Die Zimmer des Gasthauses "Zur Bergstraße" sind am Samstag, 4. Oktober, schon ausgebucht – so viele Gäste wollen hier nach der großen Sause übernachten. Aber die gute Nachricht: Es gibt noch Karten für das Oktoberfest im Gasthaus, das viele auch gerne liebevoll "Bickel" nennen.

Nach dem großen Erfolg – fast 200 Besucher – der Jubiläumsparty "20 Jahre

Annette Steininger
