Gasthaus "Zur Bergstraße" feiert Oktoberfest mit Mick Maier
Im "Bickel" geht’s am Samstag zünftig zu. Der älteste Partykünstler Mallorcas und Lokalmatador Mick Maier tritt auf.
Hirschberg-Leutershausen. (ans) Die Zimmer des Gasthauses "Zur Bergstraße" sind am Samstag, 4. Oktober, schon ausgebucht – so viele Gäste wollen hier nach der großen Sause übernachten. Aber die gute Nachricht: Es gibt noch Karten für das Oktoberfest im Gasthaus, das viele auch gerne liebevoll "Bickel" nennen.
Nach dem großen Erfolg – fast 200 Besucher – der Jubiläumsparty "20 Jahre
- Alle Artikel lesen mit RNZ+
- Exklusives Trauerportal mit RNZ+
- Weniger Werbung mit RNZ+