Von Annette Steininger

Hirschberg-Leutershausen. Er muss nur 500 Meter bis zur Anlage des Tennisclubs Leutershausen (TCL) laufen. Beste Voraussetzungen also, um dort nach dem Rechten zu sehen oder selbst den Schläger zu schwingen. Helmut Jeppener ist dem TCL treu verbunden, seit 2014 Mitglied und war von 2020 bis 2024 Zweiter Vorsitzender und Pressewart in Personalunion.