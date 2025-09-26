Freitag, 26. September 2025

Plus Hirschberg-Leutershausen

Der TCL war mit seiner Vorsitzenden-Suche erfolgreich

Helmut Jeppener wird im März 2026 als Vorsitzender kandidieren. Beim Verein ist einiges los.

26.09.2025 UPDATE: 26.09.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 14 Sekunden
Er war schon Zweiter Vorsitzender und Pressewart beim Tennisclub Leutershausen: Jetzt kann sich Helmut Jeppener (67) vorstellen, den Vorsitz zu übernehmen. Foto: Steininger

Von Annette Steininger

Hirschberg-Leutershausen. Er muss nur 500 Meter bis zur Anlage des Tennisclubs Leutershausen (TCL) laufen. Beste Voraussetzungen also, um dort nach dem Rechten zu sehen oder selbst den Schläger zu schwingen. Helmut Jeppener ist dem TCL treu verbunden, seit 2014 Mitglied und war von 2020 bis 2024 Zweiter Vorsitzender und Pressewart in Personalunion.

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Annette Steininger
Redakteurin
zu unseren Autoren  
