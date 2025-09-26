Der TCL war mit seiner Vorsitzenden-Suche erfolgreich
Helmut Jeppener wird im März 2026 als Vorsitzender kandidieren. Beim Verein ist einiges los.
Von Annette Steininger
Hirschberg-Leutershausen. Er muss nur 500 Meter bis zur Anlage des Tennisclubs Leutershausen (TCL) laufen. Beste Voraussetzungen also, um dort nach dem Rechten zu sehen oder selbst den Schläger zu schwingen. Helmut Jeppener ist dem TCL treu verbunden, seit 2014 Mitglied und war von 2020 bis 2024 Zweiter Vorsitzender und Pressewart in Personalunion.
- Alle Artikel lesen mit RNZ+
- Exklusives Trauerportal mit RNZ+
- Weniger Werbung mit RNZ+