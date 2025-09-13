Hirschberg-Leutershausen. (dani) Wie in einem Wohnzimmer, mit schickem Geschirr, leckerem Kuchen und frischem Kaffee – das Café Halleluja klingt nach einem Ort, an dem es sich gut aushalten lässt. Am Sonntag, 14. September, von 10.15 bis 14 Uhr, öffnet es zum ersten Mal seine Türen.

Zu finden ist es im ehemaligen Mesnerhaus neben der katholischen Kirche St. Johannes Baptist