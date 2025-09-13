Samstag, 13. September 2025

zurück
Plus Hirschberg-Leutershausen

Café Halleluja empfängt am Sonntag erstmals Gäste

Ein Ort der Begegnung in einer entspannten Atmosphäre. Zu finden ist es im ehemaligen Mesnerhaus neben der Kirche.

13.09.2025 UPDATE: 13.09.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 11 Sekunden
Kaffee
Symbolfoto: dpa-Archiv/Tobias Hase

Hirschberg-Leutershausen. (dani) Wie in einem Wohnzimmer, mit schickem Geschirr, leckerem Kuchen und frischem Kaffee – das Café Halleluja klingt nach einem Ort, an dem es sich gut aushalten lässt. Am Sonntag, 14. September, von 10.15 bis 14 Uhr, öffnet es zum ersten Mal seine Türen.

Zu finden ist es im ehemaligen Mesnerhaus neben der katholischen Kirche St. Johannes Baptist

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.