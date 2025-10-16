Donnerstag, 16. Oktober 2025

Plus Hirschberg

Glaube unter schwierigen Bedingungen leben

Dekanin Ute Jäger-Fleming sprach über "Christsein in der Minderheit". Sie hat Erfahrungen in Thailand und Myanmar gemacht.

16.10.2025 UPDATE: 16.10.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 39 Sekunden
Dekanin Ute Jäger-Fleming bei ihrem Vortrag im evangelischen Gemeindehaus. Foto: pau

Von Meike Paul

Hirschberg-Großsachsen. Es war ein stiller, nachdenklicher Abend im evangelischen Gemeindehaus, an dem die Ökumenische Erwachsenenbildung zu einem besonderen Vortrag eingeladen hatte. Unter dem Titel "Christsein in der Minderheit – Erfahrungen aus Thailand und Myanmar" nahm Dekanin Ute Jäger-Fleming die Zuhörer mit auf eine Reise in Länder, in denen

