Mittwoch, 03. September 2025

Plus Hirschberg

Freie Wähler üben Kritik an Bürgerinitiative wegen "falscher Behauptungen"

Die Argumente zu Verkehr und Wohnraumbedarf halten einer Prüfung nicht stand. Das Neubaugebiet "Rennäcker" und Bürgerentscheid sind weiterhin Thema.

03.09.2025 UPDATE: 03.09.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 20 Sekunden
Das Neubaugebiet – hier der städtebauliche Entwurf – wird in Hirschberg nach wie vor heiß diskutiert. Entwurf: MESS Stadtplaner

Hirschberg. (RNZ) "Die von der BI verbreiteten Argumente, insbesondere die zu Verkehr und Wohnraumbedarf, halten einer Prüfung nicht stand." In ihrer jüngsten Pressemitteilung erheben die Freien Wähler schwere Vorwürfe gegen die Bürgerinitiative Hirschberg gegen den Flächenverbrauch. Sie appellieren, "sich nicht von unbelegten Behauptungen verunsichern zu lassen, sondern die Fakten zu

