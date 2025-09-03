Freie Wähler üben Kritik an Bürgerinitiative wegen "falscher Behauptungen"
Die Argumente zu Verkehr und Wohnraumbedarf halten einer Prüfung nicht stand. Das Neubaugebiet "Rennäcker" und Bürgerentscheid sind weiterhin Thema.
Hirschberg. (RNZ) "Die von der BI verbreiteten Argumente, insbesondere die zu Verkehr und Wohnraumbedarf, halten einer Prüfung nicht stand." In ihrer jüngsten Pressemitteilung erheben die Freien Wähler schwere Vorwürfe gegen die Bürgerinitiative Hirschberg gegen den Flächenverbrauch. Sie appellieren, "sich nicht von unbelegten Behauptungen verunsichern zu lassen, sondern die Fakten zu
