Mittwoch, 17. September 2025

zurück
Plus Hirschberg

Fahrradservicestation auf dem Rathausvorplatz eröffnet

Bürgermeister Gänshirt weiht die erste Fahrradservicestation ein. Schrauben, Luftpumpe und Werkzeug stehen ab sofort Radfahrern für kleinere Reparaturen bereit.

17.09.2025 UPDATE: 17.09.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 39 Sekunden
Im Rahmen der europäischen Mobilitätswoche beteiligte sich die Gemeinde Hirschberg mit einem Aktionstag, bei dem ein kostenloser Radcheck angeboten wurde. Fotos: Dorn

Von Stefan Zeeh

Hirschberg. "Wer mit dem Fahrrad fährt, hat auch mal eine Panne", kannte Bürgermeister Ralf Gänshirt die Probleme sicherlich aus eigener Erfahrung. So ist er doch auch dienstlich oft mit dem Fahrrad unterwegs. Deshalb gibt es seit diesem Montag auf dem Rathausvorplatz eine Fahrradservicestation, an der kleinere Pannen zukünftig selbst behoben werden können.

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.