Von Stefan Zeeh

Hirschberg. "Wer mit dem Fahrrad fährt, hat auch mal eine Panne", kannte Bürgermeister Ralf Gänshirt die Probleme sicherlich aus eigener Erfahrung. So ist er doch auch dienstlich oft mit dem Fahrrad unterwegs. Deshalb gibt es seit diesem Montag auf dem Rathausvorplatz eine Fahrradservicestation, an der kleinere Pannen zukünftig selbst behoben werden können.