Fahrradservicestation auf dem Rathausvorplatz eröffnet
Bürgermeister Gänshirt weiht die erste Fahrradservicestation ein. Schrauben, Luftpumpe und Werkzeug stehen ab sofort Radfahrern für kleinere Reparaturen bereit.
Von Stefan Zeeh
Hirschberg. "Wer mit dem Fahrrad fährt, hat auch mal eine Panne", kannte Bürgermeister Ralf Gänshirt die Probleme sicherlich aus eigener Erfahrung. So ist er doch auch dienstlich oft mit dem Fahrrad unterwegs. Deshalb gibt es seit diesem Montag auf dem Rathausvorplatz eine Fahrradservicestation, an der kleinere Pannen zukünftig selbst behoben werden können.
- Alle Artikel lesen mit RNZ+
- Exklusives Trauerportal mit RNZ+
- Weniger Werbung mit RNZ+