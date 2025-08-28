Donnerstag, 28. August 2025

Das alte Rathaus in Großsachsen wird vorbereitet

Bevor es saniert werden kann, müssen erst Rückbauarbeiten stattfinden. Die Gemeinde will erneut Förderantrag stellen.

28.08.2025 UPDATE: 28.08.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 1 Sekunde
Das alte Rathaus Am Mühlgraben 1 wurde 1488 erbaut und gilt als das älteste bekannte Fachwerk-Rathaus entlang der hessischen und badischen Bergstraße. Foto: Kreutzer

Hirschberg-Großsachsen. (ans) Hirschberg Großsachsen hat ein ganz besonderes Kleinod, nämlich das alte Rathaus Am Mühlgraben 1. Dieses wurde 1488 erbaut. Damit ist dieses Baudenkmal nicht nur einer der wenigen mittelalterlichen Fachwerkbauten in der Region, sondern wahrscheinlich auch das älteste bekannte Fachwerk-Rathaus entlang der hessischen und badischen Bergstraße.

Bei einem

Annette Steininger
Redakteurin
