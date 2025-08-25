Hirschberg-Großsachsen. (cis) Nein, es hätte sie nicht gebraucht, diese Pause. Zumindest nicht fürs Publikum. Doch die eine oder andere Bierbank hörte man dankbar seufzen angesichts der geplanten Programmunterbrechung. Schließlich waren etliche von ihnen zuvor durchaus auf Bruchsicherheit getestet worden, als die Fans auf ihnen standen und "Alex im Westerland" zujubelten.

Die