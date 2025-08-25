"Alex im Westerland" zeigte Punk auf dem Stoppelacker
Beim Auftritt von "Alex im Westerland" hielt es das Publikum nicht lange sitzend aus. Hits von Ärzten und Toten Hosen begeisterten
Hirschberg-Großsachsen. (cis) Nein, es hätte sie nicht gebraucht, diese Pause. Zumindest nicht fürs Publikum. Doch die eine oder andere Bierbank hörte man dankbar seufzen angesichts der geplanten Programmunterbrechung. Schließlich waren etliche von ihnen zuvor durchaus auf Bruchsicherheit getestet worden, als die Fans auf ihnen standen und "Alex im Westerland" zujubelten.
Die
- Alle Artikel lesen mit RNZ+
- Exklusives Trauerportal mit RNZ+
- Weniger Werbung mit RNZ+