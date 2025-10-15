Heiligkreuzsteinach. (RNZ/kph) Von Montag, 27. Oktober, bis Freitag, 31. Oktober, wird die Kreisstraße K4119 zwischen Heiligkreuzsteinach und Eiterbach teilweise halbseitig gesperrt. Das teilt das Amt für Straßen- und Radwegebau des Rhein-Neckar-Kreises mit.

An den Fahrbahnrändern seien Absenkungen entstanden, die im Zuge der Sperrung ausgebessert werden sollen. Die Gesamtkosten sollen sich auf 32.000 Euro belaufen und werden vom Rhein-Neckar-Kreis getragen.

Die Buslinie 735 zwischen Heiligkreuzsteinach und Eberbach werde vorübergehend eingestellt, weil die eingeschränkte Fahrbahnbreite für Busse nicht ausreicht. Nutzerinnen und Nutzer des öffentlichen Nahverkehrs werden gebeten, dies bei Ihren Planungen zu berücksichtigen.

Bei dringenden, unaufschiebbaren Fahrten können Betroffene Kontakt zur Gemeinde Heiligkreuzsteinach aufnehmen unter der Telefonnummer 06220/922016 oder per E-Mail an silke.knopf@heiligkreuzsteinach.de. In diesen Fällen wird die Gemeinde versuchen, einen Fahrdienst einzurichten.

Ort des Geschehens

Während der Bauzeit wird um eine rücksichtsvolle Fahrweise der Verkehrsteilnehmer gebeten.