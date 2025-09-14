Sonntag, 14. September 2025

Plus "Halb Rotenberg" hat ihre Handynummer

Seit 2019 prägt Katrin Wagner prägt den Ort als Ortsvorsteherin

Viel mehr als Amt und Anträge: Ihr Wille ist es, den Stadtteil lebendig zu halten.

14.09.2025 UPDATE: 14.09.2025 04:00 Uhr 4 Minuten, 8 Sekunden
Seit 2014 gehört Katrin Wagner dem Rotenberger Ortschaftsrat an, fünf Jahre später kandidierte sie erstmals erfolgreich als Ortsvorsteherin. Foto: Melanie Fischer

Von Melanie Fischer

Rotenberg. Ein helles, lautes Lachen, das den Raum füllt – so kennen die Rotenberger Katrin Wagner. Gerade noch wedelt sie mit einem blauen Fächer, weil die Spätsommersonne durchs Fenster fällt, kurz darauf wandert ihr Blick zum Handy. Wieder eine Nachricht aus dem Dorf.

"Halb Rotenberg hat meine Handynummer", sagt die 42-Jährige, als sei das

