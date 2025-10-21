Weinheim/Hirschberg. (web) Die Wahlbeteiligung war mit 9,3 Prozent der Katholiken in der künftigen Großpfarrei Nordbadische Bergstraße nicht berauschend, aber das Ergebnis steht: Fünf engagierte Katholikinnen und Katholiken werden in dem künftigen Pfarreirat das Gebiet der bisherigen Seelsorgeeinheit Weinheim-Hirschberg vertreten.

"Gewinnerin" der Wahl ist Sandra Ziegler. Die