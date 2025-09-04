An der Bergstraße und in der Pfalz ist die Weinlese in vollem Gange
Die Lese hat in diesem Jahr noch früher als 2024 beginnen. Die Trauben sind dabei außergewöhnlich gesund.
Von Carsten Blaue und Micha Hörnle
Schriesheim/Mainz. Mit dem Herbst hat die Weinlese eigentlich nicht mehr viel zu tun. Eher mit dem Spätsommer. Die Ernte beginnt immer früher. Also passt das "Herbsten" als Synonym gar nicht mehr so richtig. Dieses Jahr haben die Winzer an der Badischen Bergstraße und an der pfälzischen Weinstraße schon Anfang vergangener Woche begonnen,
