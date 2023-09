Wiesloch/Walldorf. (RNZ) Nach den Sommerferien beginnt die neue Staffel des Filmclubs Wiesloch-Walldorf. Zweimal im Jahr stellt der Filmclub eine Auswahl von zwölf Filmen zusammen, wie sie sonst eher im Programmkino gezeigt werden. Die Vorführungen finden zweiwöchentlich donnerstags um 20 Uhr im Luxor-Filmpalast statt, ein Mitglied des Filmclubs führt ins Thema ein.

Den Anfang bildet am 14. September "Das reinste Vergnügen" (2022). Der Film erzählt mit einer Mischung aus Offenheit, Charme und Humor von einem überraschend-frivolen Geburtstagsgeschenk. Wie immer laden auch diesmal die Organisatoren im Anschluss an den Eröffnungsfilm zu einem Umtrunk mit Imbiss ein. Am 28. September folgt mit "Die Fabelmans" (2022) die autobiografische Geschichte von Steven Spielberg, die teils lustig, teils traurig, teils hoffnungsvoll von der Macht des Kinos erzählt.

Mit der französischen Komödie "Meine Schwester, ihre Hochzeit & ich" (2022) kommt am 12. Oktober ein temporeicher und verspielter Film mit herrlichen Dialogen auf die Leinwand, verspricht der Filmclub. "Der vermessene Mensch" (Deutschland, 2022) am 26. Oktober spielt am Ende des 19. Jahrhunderts und greift ein noch heute nachwirkendes historisches Thema auf: die Gräueltaten des deutschen Kolonialismus und den Versuch, Rassentheorie durch Messungen zu "beweisen".

Am 9. November führt "Acht Berge" (2022) in die letzte Ecke des Aostatals. Zwei italienische Jungen verbringen dort ihre Sommer gemeinsam und erleben Jahrzehnte später am selben Ort die Bedeutung wahrer Freundschaft. Der südkoreanische Thriller "Die Frau im Nebel" (2022) am 23. November handelt von einem Polizeidetektiv, der sich bei Ermittlungen in die Witwe eines vermeintlichen Unfallopfers verliebt.

Nicht nur eine Liebeserklärung ans Kino ist am 7. Dezember "Empire of Light" (2022). Regisseur Sam Mendes zeichnet das Psychogramm einer mal warmherzigen, mal kalten Frau zwischen ihrem Chef und dem jungen Schwarzen Steven im England Margaret Thatchers. Kurz vor Weihnachten, am 21. Dezember, folgt mit "Tenor" (2022) ein Film über einen Rapper, der sein Talent für den Operngesang entdeckt wird und fortan ein Doppelleben führen muss.

Das neue Jahr beginnt mit "Der Fuchs" (2022) am 18. Januar. Das Kriegsdrama zeigt den jungen Bauernsohn Franz, der mit einem Fuchswelpen an seiner Seite an die Front reist, um der Knechtschaft auf dem Hof zu entkommen. In "Das Lehrerzimmer" (2022) am 1. Februar spielt Leonie Benesch eine junge Sport- und Mathematiklehrerin, die ihre erste Stelle an einem Gymnasium antritt und bei der Aufklärung eines Diebstahls auf erheblichen Widerstand trifft.

Die "Unschärferelation der Liebe" (2021) zeigt am 15. Februar eine Liebesgeschichte mit überraschendem Anfang: An einer Bushaltestelle küsst Greta völlig unvermittelt Alexander in den Nacken, einfach so. Am 29. Februar entdeckt die Reinigungskraft Maria in einer Pariser Kunsthochschule eine faszinierende Welt und lernt dort den Hausmeister Hubert kennen. "Maria träumt – Oder: Die Kunst des Neuanfangs" (2022) bildet passend den Abschluss der Staffel, bevor es ohne Pause mit der nächsten Staffel weitergeht.

Durch das Engagement des Filmclubs werden die Vorführungen finanziell unterstützt. Eintrittskarten für alle Vorstellungen können im Voraus an der Kinokasse oder im Internet unter www.luxor-kino.de/walldorf/Luxor-Filmpalast ab 7,50 Euro oder mit der Cinecard ab 7 Euro erworben werden.