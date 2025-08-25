Schon wieder Vandalismus
Unbekannte haben erneut Müll auf der Sportanlage verstreut.
Eppelheim. (cm) Auf der Sportanlage des TV Eppelheim haben in den vergangenen Tagen zum zweiten Mal in kurzer Zeit Vandalen ihr Unwesen getrieben. Wie der Vereinsvorsitzende Claus Reske mitteilte, wurde Abfall aus einer Restmülltonne über 13 Quadratmeter verstreut, nachdem das Tor im hinteren Bereich der Anlage aufgebrochen worden war. Man vermute, dass es sich möglicherweise um Mieter der
- Alle Artikel lesen mit RNZ+
- Exklusives Trauerportal mit RNZ+
- Weniger Werbung mit RNZ+