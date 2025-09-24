Mittwoch, 24. September 2025

zurück
Plus Eppelheim

"Fairteiler" ist nach Rattenbefall wieder offen

Mit Hilfe des Bauhofs wurden Maßnahmen ergriffen, um die Nager fernzuhalten. Aber es kommt auch auf die Nutzer selbst an.

24.09.2025 UPDATE: 24.09.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 45 Sekunden
Bastian Rüger (v.l.), Matthias Kutsch, Ingeborg Mairon, Kirsten Hübner-Andelfinger und Miriam Balleis. Foto: Stadt Eppelheim

Eppelheim. (lew) "Nach der langen Schließungsphase wegen unserer Rattenplage ist der ,Fairteiler’ in Eppelheim nun wieder geöffnet und rund um die Uhr für alle zugänglich." Diese gute Nachricht teilte Ingeborg Mairon mit der RNZ.

Damit sei die "Radikalkur" beendet. Mairon ist zuständig für den Eppelheimer "Fairteiler". Bei diesem handelt es sich, kurz gesagt, um einen Ort, zu dem die

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote
Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Nicolas Lewe
Redakteur
zu unseren Autoren  
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.