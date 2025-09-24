Eppelheim. (lew) "Nach der langen Schließungsphase wegen unserer Rattenplage ist der ,Fairteiler’ in Eppelheim nun wieder geöffnet und rund um die Uhr für alle zugänglich." Diese gute Nachricht teilte Ingeborg Mairon mit der RNZ.

Damit sei die "Radikalkur" beendet. Mairon ist zuständig für den Eppelheimer "Fairteiler". Bei diesem handelt es sich, kurz gesagt, um einen Ort, zu dem die