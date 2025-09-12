Wenn die Hühner im mobilen Stall auf Reisen gehen
Landwirt Dennis Koch besucht mit seinem mobilen Stall Kindergärten in der Umgebung.
Von Hannelore Schäfer
Edingen-Neckarhausen. "Hühner sind lebhafte und freundliche Tiere. Das Halten und der Umgang mit ihnen sorgen gerade auch bei Kindern für mehr Nähe zur Natur, es stärkt die Achtung vor Lebewesen, und sie lernen, mit Verantwortung umzugehen", ist Dennis Koch überzeugt. Er kennt sich bestens aus mit dem Federvieh.
Neben drei großen Mobilställen,
- Alle Artikel lesen mit RNZ+
- Exklusives Trauerportal mit RNZ+
- Weniger Werbung mit RNZ+