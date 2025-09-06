Samstag, 06. September 2025

zurück
Plus Edingen-Neckarhausen

So gelingen Omas Hefeklöße mit Kompott (+ Rezept)

Geduldig und achtsam Tradition bewahren: Das macht Silke Buschulte-Ding mit einem Rezept ihrer Oma.

06.09.2025 UPDATE: 06.09.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 57 Sekunden
Silke Buschulte-Ding pflegt das kulinarische Erbe ihrer Oma: Hefeklöße mit frischem Zwetschgenkompott. Damals wie heute kommt dieses Gericht gut an. Foto: fer

Von Hannelore Schäfer

Edingen-Neckarhausen. Jetzt ist es an der Zeit für ein blaues Wunder – jedenfalls für Zwetschgenliebhaber. Die Früchtchen in Violettblau sorgen auch bei "Oma Elses Hefeklößen" in Form von Zwetschgenkompott für ein saftiges Vergnügen.

"Die Hefeklöße selbst sind für mich ein Symbol für Heimat, Wärme und Lebensfreude. Sie vermitteln

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.