Von Hannelore Schäfer

Edingen-Neckarhausen. Jetzt ist es an der Zeit für ein blaues Wunder – jedenfalls für Zwetschgenliebhaber. Die Früchtchen in Violettblau sorgen auch bei "Oma Elses Hefeklößen" in Form von Zwetschgenkompott für ein saftiges Vergnügen.

"Die Hefeklöße selbst sind für mich ein Symbol für Heimat, Wärme und Lebensfreude. Sie vermitteln