Dienstag, 26. August 2025

Plus Edingen-Neckarhausen

Sein Königsfang war ein 80-Kilo-Heilbutt

Vom "Schwarz-Angler" zum Fischerkönig: Achim Riemensperger ist Rekord-Champion in Edingen.

26.08.2025 UPDATE: 26.08.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 22 Sekunden
Achim Riemenspergers kapitalster Fang war ein 80 Kilogramm schwerer Heilbutt vor den Lofoten, der nach einem Bild wieder ins Wasser geworfen wurde. Foto: privat

Edingen-Neckarhausen (fer) Beim diesjährigen Königsangeln hat er den Hattrick gepackt. Zum dritten Mal hintereinander angelte sich Achim Riemensperger den Königstitel und schaffte es mit seinem jüngsten Fang als insgesamt elfmaliger Champion auf den Angler-Thron.

Ein Novum, das es in der bald 100-jährigen Geschichte des Anglervereins Edingen so noch nie gegeben hat. Damit wird

