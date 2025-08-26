Edingen-Neckarhausen (fer) Beim diesjährigen Königsangeln hat er den Hattrick gepackt. Zum dritten Mal hintereinander angelte sich Achim Riemensperger den Königstitel und schaffte es mit seinem jüngsten Fang als insgesamt elfmaliger Champion auf den Angler-Thron.

Ein Novum, das es in der bald 100-jährigen Geschichte des Anglervereins Edingen so noch nie gegeben hat. Damit wird