Freitag, 12. September 2025

zurück
Plus Edingen-Neckarhausen

Rund 100 Mitglieder der Familie Ding aus aller Welt treffen sich

Das ist ja ein Ding! Es gibt ein Familientreffen der besonderen Art am Neckar.

12.09.2025 UPDATE: 12.09.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 7 Sekunden

Das Rathaus von Edingen-Neckarhausen. Archiv-Foto: Nicoline Pilz

Edingen-Neckarhausen. (dani) Onkel, Tanten, Großcousinen, Urgroßeltern und mehr: Dass man bei Familientreffen viele Menschen sieht, darunter vielleicht auch solche, die man noch nie oder nur selten sieht, passiert häufiger. Doch ein Familientreffen, zu dem über 100 Menschen erwartet werden, das ist schon etwas Besonderes.

Doch genau das ist am Samstag, 13. September, der Fall, wenn

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote
Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Edda Nieber
Volontärin
zu unseren Autoren  
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.