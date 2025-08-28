Donnerstag, 28. August 2025

zurück
Plus Edingen-Neckarhausen

Majestätisch, aber nicht überlebensfähig

Die RNZ-Serie "Bäume und ihre Geschichte" stellt ortsgeschichtlich interessante Exemplare der Doppelgemeinde vor.

28.08.2025 UPDATE: 28.08.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 46 Sekunden
Gefällt und abgestorben: Die zwei alten Spitzhorn-Bäume am Neckardamm-Radweg, als sie noch gut im Saft standen. Foto: skv

Edingen-Neckarhausen. (skv) "Der Atem der Bäume schenkt uns das Leben." Dieser Aphorismus der Lyrikerin Roswitha Bloch trifft es doppelt: Denn zum einen trägt der Baumbestand der Erde global wie lokal gesehen ganz wesentlich zur Qualität unserer Luft und zum Klimaschutz bei.

Daneben aber sind die Bäume mit ihrer Schönheit, ihrer Vielgestaltigkeit im Rhythmus der Jahreszeiten sowie mit

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.