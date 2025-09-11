Donnerstag, 11. September 2025

Plus Edingen-Neckarhausen

Ex-Kundin übernimmt ab Oktober Buchladen "Bücherwurm"

Ulrike Blank übernimmt von Gabi Simon. Die Handschrift bleibt,aber neue Ideen kommen dazu.

11.09.2025 UPDATE: 11.09.2025 04:00 Uhr 3 Minuten, 46 Sekunden
Gabi Simon mit ihrer Nachfolgerin Ulrike Blank. Besonders am Herzen liegt den beiden die Leseförderung. Entsprechend groß ist die Kinderbuchabteilung. Foto: dani

Von Edda Nieber

Edingen-Neckarhausen. Bunte Buchrücken reihen sich aneinander, in der Ecke lädt ein Sitzkissen junge Leseratten zum Schmökern ein, vorne wird man von einer Reihe ausgewählter Romane empfangen. Hin und wieder hört man die Glocke der Tür, Bücherfreundinnen und -freunde gehen munter ein und aus, und fast alle von ihnen werden fündig.

Seit 20 Jahren

Dieser Artikel wurde geschrieben von:
Edda Nieber
Volontärin
zu unseren Autoren  
